Makas atarken 2 aracın arasından geçmeye çalıştı! Sonu herkes için kötü bitti

Bakırköy'de bir sürücünün yolda makas atarak 2 aracın arasından geçmeye çalışması kazayla bitti. Önce arasından geçmeye çalıştığı 2 araca çarpan otomobil, daha sonra bariyerlere çarptı. Bu sırada makas atmaya çalışan aracın motoru da yol düştü. Kaza anları anbean bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Bakırköy E-5 Kara Yolu'nda bir araç, yolda makas atarak ilerlediği sırada 2 aracın arasından geçmeye çalışırken önce iki araca, sonra da bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle makas atan aracın motoru yolun ortasına düştü.

KISA SÜRELİĞİNE YOL TRAFİĞE KAPANDI

Diğer araçlarda maddi hasar oluşurken kazaya sebep olan araç kullanılamaz hale geldi. Kaza nedeniyle E-5 Ankara istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine gelen çekiciler kısa sürede kazaya karışan araçları yoldan kaldırarak yolun yeniden trafiğe açılmasını sağladı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

KAZA ANBEAN KAMERADA

Kaza anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde aracın iki otomobilin arasına bir anda daldığı, ikisine de yandan çarptığı, sonrasında da savrulduğu ve bariyerlere çarparak durdurduğu görülüyor.