Yüreklerin ağıza geldiği an! Tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi
İstanbul Bakırköy'de alt geçide çarpan tırın İETT otobüsünün üzerine devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Facianın eşiğinden dönülen kaza anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bakırköy'de alt geçide çarpan tır, Halkalı Eminönü seferini yapan İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtuldu. Kazada otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Ekiplerin olaya müdahalesi sürüyor.
Olay yerinden kareler;