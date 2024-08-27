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Yüreklerin ağıza geldiği an! Tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi

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İstanbul Bakırköy'de alt geçide çarpan tırın İETT otobüsünün üzerine devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Facianın eşiğinden dönülen kaza anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bakırköy'de alt geçide çarpan tır, Halkalı Eminönü seferini yapan İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtuldu. Kazada otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Ekiplerin olaya müdahalesi sürüyor.

Olay yerinden kareler;

Yüreklerin ağıza geldiği an! Tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi

Yüreklerin ağıza geldiği an! Tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi

Yüreklerin ağıza geldiği an! Tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul İtfaiye Eminönü Halkalı 3-sayfa trafik İETT İstanbul Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Trabzon61:

Bu ust gecitte carpan cok tir oluyor gecenlerde Togg yuklu tir carpmisti. Allah korusun gecmis olsun.

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Anty-Partizan:

Farm Of TC

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Musa Gerçekçi:

Iyiki Otobüs Tır ın uzerine devrilmemiş, hasar daha buyuk olurdu..

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Sedat Timaş:

tır otobüsün üstüne düştü. kazalarımız bile normal değil

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EMRE ŞENTÜRK:

şu alt geçite bir türlü çözüm bulamadılar oysaki girişinde bir sürü levha var düşük köprü max yükseklik olarak tırlar ve yüksek araçlar için üstten yol var dikkatsiz araç kullanımının sonu oluyor ve malesef insanlar bazen suçsuz yere canıyla ödüyor geçenlerde aracın üzerine devrildi en son

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