Bakırköy Adliyesi'nde bir kişi 5. kattan atlayarak intihar etti - Haberler

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Bakırköy Adliyesi'nde bir kişi 5. kattan atlayarak intihar etti

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bakırköy Adliyesi'nde 5. kattan atlayan bir kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olay nedeniyle bir süre adliyenin giriş katı kapatıldı.

İstanbul'da Bakırköy Adliyesi'nde bir kişi, saat 16.20 sıralarında 5. kattan atladı. Olay nedeniyle, adliyenin giriş katı kapatıldı.

Bakırköy Adliyesi'nde bir kişi 5. kattan atlayarak intihar etti

HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler tarafından yapılan ilk incelemede atlayan 5. kattan atlayarak intihar eden kişinin hayatını kaybettiği belirlendi

Bakırköy Adliyesi'nde bir kişi 5. kattan atlayarak intihar etti

Bakırköy Adliyesi'nde bir kişi 5. kattan atlayarak intihar etti

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bakırköy Adliyesi, 3. Sayfa, Haberler

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