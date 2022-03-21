Bakırköy Adliyesi'nde bir kişi 5. kattan atlayarak intihar etti

İstanbul'da Bakırköy Adliyesi'nde bir kişi, saat 16.20 sıralarında 5. kattan atladı. Olay nedeniyle, adliyenin giriş katı kapatıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler tarafından yapılan ilk incelemede atlayan 5. kattan atlayarak intihar eden kişinin hayatını kaybettiği belirlendi

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa