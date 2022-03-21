Bakırköy Adliyesi'nde bir kişi 5. kattan atlayarak intihar etti
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bakırköy Adliyesi'nde 5. kattan atlayan bir kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olay nedeniyle bir süre adliyenin giriş katı kapatıldı.
İstanbul'da Bakırköy Adliyesi'nde bir kişi, saat 16.20 sıralarında 5. kattan atladı. Olay nedeniyle, adliyenin giriş katı kapatıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler tarafından yapılan ilk incelemede atlayan 5. kattan atlayarak intihar eden kişinin hayatını kaybettiği belirlendi
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa