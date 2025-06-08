Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sabah saatlerinde, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Dışişleri Bakanlığı konutu önünde trafik tartışması silahlı olaya dönüştü. İsmi açıklanmayan emekli bir polis memuru, trafikte tartıştığı sürücüyle araçlarından inerek kavga etti.

KORUMALAR BACAĞINDAN VURDU

Kavga sırasında emekli polis, yanındaki tabancanın kabzasıyla diğer sürücüyü yaraladıktan sonra havaya ateş açtı. Silah sesleri üzerine konutta görevli koruma polisleri hızla müdahale etti. Emekli polis, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında bomba imha ekipleri olay yerindeki araçlarda inceleme yaptı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.