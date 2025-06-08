Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu

Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
Haber Videosu

Ankara'da Dışişleri Bakanlığı konutu önünde trafikte kavga ettiği sürücüyü silah kabzasıyla yaralayıp havaya ateş açan emekli polis, koruma ekipleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sabah saatlerinde, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Dışişleri Bakanlığı konutu önünde trafik tartışması silahlı olaya dönüştü. İsmi açıklanmayan emekli bir polis memuru, trafikte tartıştığı sürücüyle araçlarından inerek kavga etti.

KORUMALAR BACAĞINDAN VURDU

Kavga sırasında emekli polis, yanındaki tabancanın kabzasıyla diğer sürücüyü yaraladıktan sonra havaya ateş açtı. Silah sesleri üzerine konutta görevli koruma polisleri hızla müdahale etti. Emekli polis, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında bomba imha ekipleri olay yerindeki araçlarda inceleme yaptı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
Ünlü sanayici Asım Kibar hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı 92 yaşında hayatını kaybetti
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Niye vuruyorsun gerizekalı adam terörist değil ki. Kavgayı bitirmek için havaya ateş etmiş suçlu ama vurulması aptallık. Liyakat Liyakat

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti

Selfi çekerken ölümle burun buruna geldiğini fark etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ferdi Zeyrek'in kızından vahim iddia: Bu doğruysa insanların canını hiçe saymaktır

Ferdi Zeyrek'in kızından vahim iddia: Bu doğruysa insanların canını hiçe saymaktır
Dünyaca ünlü markanın termosu, genç adamı hastanelik etti

Dünyaca ünlü markanın termosu hastanelik etti
Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti

Kurban kesmeyi yasaklayan Kral'dan çarpıcı bir karar daha
Sıfır araba parasına at spermi! Yok satıyor

Sıfır araba parasına at spermi! Yok satıyor
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı

Pitbullun saldırısına uğrayan çocuğun kabusu bitmek bilmedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.