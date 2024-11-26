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Bakanlık duyurdu: Mersin'de 89 metrelik gemi yan yattı

Bakanlık duyurdu: Mersin'de 89 metrelik gemi yan yattı
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Mersin'de 89 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi yan yattı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gemide bulunan personelin acil tahliyesi için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Mersin'de 89 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi yan yattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda yan yatan "ESPERANZA B" isimli kuru yük gemisinde bulunan personelin acil tahliyesi için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda 15 derece yan yatan 89 metre boyundaki ESPERANZA B isimli kuru yük gemisinde bulunan personelin acil tahliyesi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait BAYRAK 2 isimli bot ivedilikle olay yerine yönlendirilmiş ve gemide bulunan personelin tahliye işlemi başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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