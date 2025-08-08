Bakan Yumaklı, tehlikeye dikkat çekti: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli

Bakan Yumaklı, tehlikeye dikkat çekti: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Yumaklı, tehlikeye dikkat çekti: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli
Haber Videosu

Çanakkale merkezdeki orman yangınının büyük oranda kontrol altına alındığını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önümüzdeki 1 haftanın orman yangınları açısından çok riskli olduğunu söyledi. Yumaklı, "25 Ekim'e kadar teyakkuz halindeyiz" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de devam eden orman yangınına ilişkin son durumu paylaştı. 24 kişinin dumandan etkilendiğini söyleyen Bakan Yumaklı, durumlarının iyi olduğunu belirtti.

YUMAKLI: ÇANAKKALE'DE 131 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Önümüzdeki 1 haftanın çok önemli olduğunu kaydeden Yumaklı şunları söyledi: "Devlet Hastanesi'nde 72 vatandaşımız, Engelli Bakım Merkezi'nde 57 vatandaşımız, ayrıca radyo-televizyon vericisi orada da 2 görevli kardeşimiz tahliye edildi. Toplam 131 kişi güvenlik alanı alındı. Bir itfaiye aracı sizler de takip ettiğiniz Alevlerin arasında kaldı. Ancak çok şükür burada herhangi bir yaralanma ya da farklı bir etkilenme söz konusu değil.

Şimdi bütün gece de yine her zaman olduğu gibi arkadaşlarımız merkezdeki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyleyebilirim. Hala tabii tedbiren arkadaşlarımız soğutmaya devam edecekler ama maalesef Bayramiç ilçesinde o yer yer ormanların olduğu alanlarda ve zirai alanlarda alevlenmeler devam ediyor, arkadaşlarımız oraya müdahale edecekler.

"ÖNÜMÜZDEKİ 1 HAFTA ÇOK RİSKLİ"

Bu iki yangından 24 vatandaşımız dumandan etkilendiği için sağlık kuruluşlarına başvurdu. Herhangi bir şekilde onların hayatı tehlikesi söz konusu değil. Önümüzdeki 1 hafta orman yangınları açısından çok riskli. 25 Ekim'e kadar teyakkuz halindeyiz."

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
Özel'in 'İBB davası borsası' iddiasından sonra gözaltına alınan avukat serbest

Özel'in işaret ettiği avukatla ilgili mahkemeden karar
Çanakkale'de gözaltı sayısı 4'e yükseldi

Yangında gözaltı sayısı arttı! Her yerde aranan o araç bulundu
Oto galeriye silahlı saldırı: Küçük çocuk başından vuruldu

Oto galeride vahşet! 8 yaşındaki çocuk başından vuruldu
Acı haberi Işıl Yücesoy duyurdu: Saadet Sun'u kaybettik

Acı haberi Işıl Yücesoy duyurdu! Sanat dünyası yasta
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıBELAGATÇI:

Arkadaşım kanı bozuklar yakıyor ormanları... Sizde devlet olarak bunların reklamını yapmayın yangınlara yayın yasağı getirin... Birde böyle deneyin bakalım ne olacak

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Kanı bozuk .. olan .. insanlar.. ÇÖL .. ü .. yakamazlar. İşte ben sana diyorumki.. ÇÖL .. kılığına .. girmeliyiz. Tıpkı MARS ın .. yüzeyi .. gibi.

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıSer_hat:

Kainat oğlum ya da kızım her neysen sen gir çöl kılığına

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Ben .. ÇÖL .. kılığına .. girmek .. İSTERİM .. ancak .. Allah.. Tanrı.. Kainat ... Mana .. bana yardımcı OLMUYOR .. ÇÖL .. rengi .. elbiseler .. bulabilmem için.. bedavaya.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıBirşey demedimki:

2B orman kanunu kalkmalı. Özellikle 2B den faydalanmak , uygun fiyata devletten orman vasfını yitirmiş arazi almak için ormanları yakıyorlar yaktiriyorlar. 2B orman kanunu bir felakete sürüklüyor Ülkemizi.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Valla baba,ormanı yakan vatan hainlerine ibreti alem bir ceza vermezseniz bu yangınların önüne geçilmez.yok izmarit,yok şişe ben bilmem.ormanları vatan hainleri yakıyor bilerek ve isteyerek.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıReşat GALİP:

mesaj verildi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki

Türkiye'den kanlı planı onaylayan İsrail'e ilk tepki
Özel uçakla geliyor Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'deki ilk maçı belli oldu

Özel uçakla geliyor! Fenerbahçe'deki ilk maçı belli oldu
Çanakkale'de orman yangını! Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı, köyler boşaltılıyor

Kenti saran orman yangını! Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.