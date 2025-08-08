Bakan Yumaklı, tehlikeye dikkat çekti: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de devam eden orman yangınına ilişkin son durumu paylaştı. 24 kişinin dumandan etkilendiğini söyleyen Bakan Yumaklı, durumlarının iyi olduğunu belirtti.

YUMAKLI: ÇANAKKALE'DE 131 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Önümüzdeki 1 haftanın çok önemli olduğunu kaydeden Yumaklı şunları söyledi: "Devlet Hastanesi'nde 72 vatandaşımız, Engelli Bakım Merkezi'nde 57 vatandaşımız, ayrıca radyo-televizyon vericisi orada da 2 görevli kardeşimiz tahliye edildi. Toplam 131 kişi güvenlik alanı alındı. Bir itfaiye aracı sizler de takip ettiğiniz Alevlerin arasında kaldı. Ancak çok şükür burada herhangi bir yaralanma ya da farklı bir etkilenme söz konusu değil.

Şimdi bütün gece de yine her zaman olduğu gibi arkadaşlarımız merkezdeki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyleyebilirim. Hala tabii tedbiren arkadaşlarımız soğutmaya devam edecekler ama maalesef Bayramiç ilçesinde o yer yer ormanların olduğu alanlarda ve zirai alanlarda alevlenmeler devam ediyor, arkadaşlarımız oraya müdahale edecekler.

"ÖNÜMÜZDEKİ 1 HAFTA ÇOK RİSKLİ"

Bu iki yangından 24 vatandaşımız dumandan etkilendiği için sağlık kuruluşlarına başvurdu. Herhangi bir şekilde onların hayatı tehlikesi söz konusu değil. Önümüzdeki 1 hafta orman yangınları açısından çok riskli. 25 Ekim'e kadar teyakkuz halindeyiz."