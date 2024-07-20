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Bakan Yerlikaya: 'Kuyu-10' Operasyonlarında 11 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen 'Kuyu-10' operasyonları ile elebaşılığını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşlarının da aralarında olduğu 11 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya: "Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen 'Kuyu-10' operasyonlarında elebaşlarının da aralarında olduğu 11 şüpheli yakalandı"

KARABÜK - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen "Kuyu-10" operasyonları ile elebaşılığını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşlarının da aralarında olduğu 11 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Karabük İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Karabük merkezli İstanbul ve Ankara'da "Kuyu-10" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu ile elebaşılığını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi ve elebaşlarında aralarında olduğu 11 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, nitelikli dolandırıcılık, kasten yaralama, tehdit, uyuşturucu madde ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda senet, pos cihazı ve doküman ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Sezgin Yüksel Karabük Güvenlik Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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