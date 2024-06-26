Bakan Yerlikaya: "Kurban Bayramı tatilli süresince meydana gelen trafik kazalarında 72 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 274 kişi yaralandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15-23 Haziran tarihlerini kapsayan Kurban Bayramı tatili sebebiyle, yurt genelinde meydana gelen 7 bin 408 trafik kazasında 72 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 274 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığındaki Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda, 9 günlük Kurban Bayramı tatiline ilişkin trafik verileriyle ilgili basın açıklaması düzenledi. Açıklanan verilerin bu yılki Ramazan Bayramı ile geçen seneki Kurban Bayramı tatilleri verileriyle kıyaslayan Bakan Yerlikaya, şunları aktardı:

"2024 Ramazan Bayramında 11 milyon 236 bin 883 araç otoyolları kullandı. Kurban Bayramında ise 21 milyon

67 bin 377 araç otoyolları kullandı. İki bayram arasında araç haraketliliği farkı yüzde 87 buçuk."

"2024 ise 66 bin 92 personel görev yaptı"

Geçen yıla oranla bu yılki Kurban Bayramı denetimlerinde 2 katı personelin görevlendirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, "2023 Kurban Bayramında toplam 35 bin 655 personel görev alırken, 2024'te ise 66 bin 92 personel görev yaptı. Bir önceki yıl, bir milyon 939 bin 456 araç denetlendi. Bu bayramda ise 3 milyon 687 bin 894 araç denetlendi. 2023'te trafik ihlallerinden dolayı 348 bin 677 işlem, 2024'te ise 519 bin 242 işlem yapıldı" dedi.

"Kurban Bayramı tatilli süresince meydana gelen trafik kazalarında 72 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 274 kişi yaralandı"

Tatil süresi boyunca yaşanan trafik kazalarında 72 kişinin yaşamını yitirdiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, "2023 Kurban Bayramında 7 bin 408 trafik kazası meydana geldi. Bu yıl ise 7 bin 216 kaza yaşandı. 33 ilimizde 72 can kaybı yaşanırken, 48 illimizde ölümlü kaza meydana gelmedi. Daha önceki bayramda 47 ilimizde ölümlü kaza olmuştu. 2023'te 110 can kaybı, 13 bin 236 kişi yaralanırken, bu bayram 12 bin 274 kişi yaralandı" ifadelerine yer verdi.

Emniyet kemeri uyarısı yapan trafik polisine tebrik

Bakan Yerlikaya, bayram tatili uygulamaları sırasında Eskişehir'deki bir denetim trafik polisi Nihal Uzpeder'i Bursa-Antalya seferi yapan otobüste hayati uyarılarda bulunmasından dolayı tebrik etti. Söz konusu otobüs ise uyarıdan bir saat sonra kaza yapmış, 5 kişinin hafif yaralandığı kazada yolcuların emniyet kemeri takması olası bir felaketin önüne geçmişti. Yaşanan olayla ilgili duyguları paylaşan Uzpeder ise şöyle konuştu:

"Kazadan hemen sonra yolcularımız, 'Bize Eskişehir Otogarı'nda emniyet kemeri taktıran memurumuza teşekkür ediyoruz' demişler. Çok duygulandım. Ben hepsine teşekkür ediyorum, hepsine geçmiş olsun. Orada çocukların olması beni bir anne olarak çok etkiledi. Duyar duymaz ağlamaya başladım" ifadelerini kullandı.