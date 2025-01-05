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Bakan Tunç'tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayetinin ardından yürütülen soruşturma ve yargı sürecini değerlendirdi. Soruşturmanın şeffaflıkla yürütüldüğünü belirten Tunç, "Gerekçeli karar ortaya çıktıktan sonra, kamuoyunda bazı tartışmaların son bulacağını umuyoruz. Gerekçeli kararda, hangi delillerin hangi suçlamaları desteklediği daha net bir şekilde görülecek" dedi.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti davasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken itirafçı Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

"DELİLLER SANIKLARIN SUÇLARINI NET BİR ŞEKİLDE ORTAYA KOYDU"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç cinayetin ardından yürütülen soruşturma ve yargı sürecini değerlendirdi. Cinayetle ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Bakan Tunç "Soruşturma boyunca tüm deliller toplandı. DNA testleri, kamera kayıtları ve HTS verileri gibi her türlü delil kullanıldı. Ortaya çıkan deliller, sanıkların suçlarını net bir şekilde ortaya koydu" dedi.

"GEREKÇELİ KARAR TARTIŞMALARI BİTİRECEK"

Mahkemenin verdiği kararı değerlendiren Bakan Tunç, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada "Bu karar, milletimizin vicdanını tatmin etmiştir. Gerekçeli karar ortaya çıktıktan sonra, kamuoyunda bazı tartışmaların son bulacağını umuyoruz. Gerekçeli kararda, hangi delillerin hangi suçlamaları desteklediği daha net bir şekilde görülecek" ifadelerini kullandı.

"MAHKEME SÜRECİ BAŞARIYLA YÜRÜTTÜ"

Davanın iki duruşmada ve gecikmeksizin sonuçlandığının altını çizen Bakan Tunç, "Kamuoyundan aldığımız izlenim, mahkemenin süreci başarıyla yürüttüğü yönündedir ve gecikmeksizin verilen karar, adaletin yerini bulduğu bir durumdur." ifadelerini kullandı.

DELİL KARARTMA SORUŞTURMASI

Narin Güran cinayetinde delil karartma konusunda başka bir soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Tunç, "Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, delil karartma konusunda ayrı bir soruşturma yürütüyor. Bu soruşturmada şu ana kadar 8 kişi tutuklandı. Bittikten sonra o konuda da gerekli iddianame düzenlenecektir" dedi.

Bakan Tunç'tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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