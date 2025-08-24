Bakan Tunç duyurdu! Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek

Bakan Tunç duyurdu! Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, düğün, nişan ya da asker uğurlama gibi etkinliklerde havaya ateş açmanın cezasının artırılacağını duyurdu. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, ekim ayında Meclis'e sunulacak 'Trafik Eylem Planı' kapsamında söz konusu etkinliklerde trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin ehliyetlerini uzun süreli şekilde iptal etmeye başlayacak.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde gerçekleştirilen bir düğün konvoyu sırasında havaya açılan rastgele ateşler bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

BAKAN TUNÇ'TAN JET AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu üzücü hadiseye dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: "Adalet Bakanlığı olarak bu konuda hazırladığımız yasal düzenleme önerileri, 10. Yargı Paketi'nde yer almış ve Kanun Teklifi, Meclis Grubumuz tarafından uygun bulunarak TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilmiştir. Bu düzenlemeler, TBMM Genel Kurulu gündemi nedeniyle yeni yasama yılının açılmasıyla beraber 11. Yargı Paketi'nde yeniden değerlendirilecektir.

Trafikte yol kesme eylemi, müstakil bir suç olarak düzenlenmekte, bu fiiller bakımından caydırıcı yaptırımlar belirlenmektedir.

- Cebir tehdit olmasa bile hukuka aykırı bir davranışta trafikte yol kesilmesi durumunda bu eylem suç olarak düzenlenecektir.

- Bu fiili işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacaktır.

- Trafikte yol kesmenin yanında başka suçların işlenmesi durumunda hem yol kesme suçundan hem de işlenen diğer suçlardan ayrı ayrı ceza verilecektir."

EHLİYETLERİ DE İPTAL EDİLECEK

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, ekim ayında Meclis'e sunulacak 'Trafik Eylem Planı' kapsamında söz konusu etkinliklerde trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin ehliyetlerini uzun süreli şekilde iptal etmeye başlayacak.

Yılın ilk aylarında kamuoyunda tartışılan 43 maddelik 'Trafik Eylem Planı' düzenlemesi, ekim ayı itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na sunulacak.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Hakem Kurulu'nun 2. toplantısı bitti! Memur zammı için gözler 3. toplantıda

Milyonların merakla beklediği zam toplantısından sonuç çıkmadı
ABD'nin hamlesi sonrası Maduro çağrı yaptı, halk askere koştu

ABD'den gündeme oturan hamle! Maduro çağrı yaptı, halk askere koştu
Çerçioğlu'ndan İzmir adaylığı iddialarına yanıt

AK Parti'ye geçen Çerçioğlu'ndan kulisleri sarsan iddiaya yanıt
Çağla Şıkel'le başrol planı tepki çekti, Ozan Güven gelen eleştiriler üzerine oyundan çekildi

Tepkiler çığ gibi büyüdü, plan rafa kalktı
Haberler.com
500

Yorumlar (15)

Haber Yorumları86f8jxgmxv:

teafikte kavga çıkaranın ehliyetini iptal edin birde yklü para cezası verin

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakkı Aydın Bulut Karagundostu:

Haksız şekilde kavga çıkaranın g kızgın paslı çivi çakılsın içinde kalsın ömür boyu ehliyetine el konulsun arabasına da el konulsun maddi durumu iyiyse yüklü miktarda Can Yakıcı para cezası verilsin yetimhaneye bağışlansın

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıBilirkişi:

Zaten yarısı ehliyetsiz çıkıyor. Yok ki neyi iptal edeceksiniz. Ehliyetsiz nasıl araç kullanıyorlar bunu önce bir çözün. Polis kontrolü olmaz. Geçen araç plakasından otomatik araç sahibi ehliyeti geçerli mi kontrolü yapan polise haber veren sistem yapmanız lazım.

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜmit Tek:

avrupada var o sistem Türkiye gelirmi gelse bile bizler zor görürüz

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıElazig Yasa:

Hükümet olarak ciddiyseniz önce kendi kolluk kuvvetlerinizi polisinize racon kesen, tehdit eden çakallara unutamayacakları cezalar verinki o haydutlar çakallığa tevbe etsinler.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNiyazi Işık:

O polislerde bizlerin içinden çıkıyor, ozaman önce kendi ahlak degerlerimizi sorgulamamiz gerekiyor, yani suçlu devlet değil ana babalarımız, yılan yumurtasından civciv çıkmasını beklememeliyiz

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıTaner 35:

Suç işleyecek tiplerin korkusu yok 1 ile 4 sene hapis cezası para yada adlı kontrol adı altındaki saçma uygulamaya kalıyor #Adalet bakanımız lafta çözüm bulmuş. Maganda nin Zaten ehliyet yok suç kaydı çok . Trafikte suç teşkil eden hareketlerde araca el konulsun, 6 aydan sınırsız el koymaya kadar ağır ceza çıkartsın #adalet bak nasıl çözülüyor. Magandanin canını al malını alma alma hesabı.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Aygun:

23 senede elle tutulur bir düzenleme yok magandalar için

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNiyazi Işık:

Millete senin gibi konuşuyor, Avrupa'da adımını at, araba duruyor, kurallara uyuluyor ama bizde nerdee, bizde hataya ceza kesmeye yelten devletin paraya ihtiyacı var oluyor, kurallar uygulansa herkes ipe gelir ama kurallar esnek kimine var kimine yok, 23 yıl öncede böyleydi 1923 den sonrada böyle yani 23 yıl ile alakası yok aslanım. Öncesi devletin malı deniz yemeyen keriz toplum vardı, once ahlakimizi düzeltelim. Sonra önümüze bakalalim. Bunun 23 yılla olmadığını ozaman anlarsın.

yanıt0
yanıt3
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Çelebi, komando beresiyle ikna turunda: Kazanan Türkiye olacak

Komando beresiyle ikna turu: Kazanan Türkiye olacak
Barış Alper'in menajeri, milli oyuncunun maaşını duyurdu

Menajeri, Barış Alper'in Galatasaray'daki maaşını açıkladı
Halit Yukay'ın cansız bedenine 19 gün sonra ulaşıldı

Haftalardır aranan iş insanından acı haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.