Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem (2) BAKAN SOYLU: OLUMSUZ İHBAR ULAŞMAMIŞTIRİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hekimhan merkezli depremle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, saat 22.04'te meydana gelen 4. BAKAN SOYLU: OLUMSUZ İHBAR ULAŞMAMIŞTIR İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hekimhan merkezli depremle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada " Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, saat 22.04'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde, Malatya genelinde ve çevre illerde herhangi bir olumsuz durum ve ihbar ulaşmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi. ANKARA, Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - 3. Sayfa Süleyman Soylu Hekimhan Twitter Malatya 3. Sayfa Güncel Haberler

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