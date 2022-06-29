Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem (2)
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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BAKAN SOYLU: OLUMSUZ İHBAR ULAŞMAMIŞTIRİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hekimhan merkezli depremle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, saat 22.04'te meydana gelen 4.
BAKAN SOYLU: OLUMSUZ İHBAR ULAŞMAMIŞTIR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hekimhan merkezli depremle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada " Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, saat 22.04'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde, Malatya genelinde ve çevre illerde herhangi bir olumsuz durum ve ihbar ulaşmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.
ANKARA,
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - 3. Sayfa