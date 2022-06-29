Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem (2)

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem (2)

BAKAN SOYLU: OLUMSUZ İHBAR ULAŞMAMIŞTIRİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hekimhan merkezli depremle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, saat 22.04'te meydana gelen 4.

BAKAN SOYLU: OLUMSUZ İHBAR ULAŞMAMIŞTIR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hekimhan merkezli depremle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada " Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, saat 22.04'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde, Malatya genelinde ve çevre illerde herhangi bir olumsuz durum ve ihbar ulaşmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.

ANKARA,


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - 3. Sayfa

Süleyman Soylu Hekimhan Twitter Malatya 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title