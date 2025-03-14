Bahis operasyonunda parayla oynadığı ortaya çıkan Erkan Kork'un Instagram biosu şaşırttı

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber Tv'nin de aralarında olduğu 23 şirkete el konulurken, örgüt lideri olduğu öne sürülen Erkan Kork'un da aralarında olduğu 43 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt lideri olduğu değerlendirilen ve 6 milyar 900 milyon liralık operasyonda mal varlıklarına el konulan Kork'un Instagram hesabındaki detay ise görenleri şaşkına çevirdi.

RESMEN PARAYLA OYNAMIŞ

Örgüt lideri olduğu öne sürülen Erkan Kork'un 2014 yılından itibaren 'Troy Bilişim' isimli şirket aracılığıyla finansal sistem içerisine girdiği ve planlı şekilde ülke içinde yasa dışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmelerle temaslarda bulunduğu belirlendi. Kork'un suçtan elde edilen gelirler ile örgütsel bir sistem kurarak 'Payfix' isimli ödeme kuruluşunu oluşturduğu tespit edildi. 'Payfix' bünyesinde geliştirilen yazılımlar sayesinde, yasa dışı bahis baronlarının 'panel' olarak adlandırdıkları domainlerin Payfix'in finansal yazılım sistemine entegre edildiği ve yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye'de faaliyet göstermesine imkan sağladığı belirlendi. Ayrıca Payfix'in hizmet alt yapısı kullanılarak yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik hizmetleri sundukları, üçüncü kişiler adına sahte 'Payfix' hesap cüzdanları oluşturarak hesaplar açtıkları, yasa dışı bahis gelirlerini bu sahte hesaplar üzerinden dolaştırarak maskeleme işlemi yaptıkları tespit edildi.

6 MİLYAR 900 MİLYONLUK OPERASYON

Örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şüphelilerin şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına; 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç; ayrıca 23 şirkete dönük olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon lira olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu.

KENDİSİNİ "FAKİR FUKARA" DİYE TANITMIŞ

2025 yılı başında Flash TV'yi satın alan Erkan Kork'un Instagram hesabındaki biyografisinde kendisini "Fakir Fukara, Garip Gureba, Cahil Cühela" diye tanıttığı görüldü.

ERKAN KORK KİMDİR?

Dr. Erkan Kork, 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi ancak ilk ve orta öğrenimini Cidde'de, lise eğitimini Dubai'de tamamladı. Paris Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. 2022 yılında işletme yönetimi konusunda yüksek lisans yapan Kork, 2024'de Conley Üniversitesi işletme yönetimi ekonomisi alanında doktorasını tamamladı.

Dubai'e bir süre aile şirketini yönetti. Erkan Kork, finans ve teknoloji alanında Türkiye ve Ortadoğu da 2019 yılında PayFix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendi.

11 Eylül 2023 tarihinden bu yana Bank Pozitif Yönetim Kurulu Başkanlığı'na geçen Kork, diğer yandan da Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu üyesidir. Katar, Ortadoğu ve Arap ülkelerine hizmet veren ve Dubai'de bulunan WORDFİX TEKNOLOJİ LCC'nin kurucusu ve sahibidir. 2025 Ocak itibariyle Flash TV'nin de yeni sahibidir.