Bahçelievler ilçesi Şirinevler mahallesi E5 yan yolda taksiye binmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın olay yerinde...
Bahçelievler ilçesi Şirinevler mahallesi E5 yan yolda taksiye binmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Bahçelievler ilçesi Şirinevler mahallesi E5 yan yolda taksiye binmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa