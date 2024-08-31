Üye Girişi
Haberler

Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: 5 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler Devlet Hastanesi acil bölümü önünde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. 1 hastane jandarması, 1 hastane polisi, 1 güvenlik görevlisi ve 2 hasta yakını yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bahçelievler Devlet Hastanesi acil bölümü önünde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İddiaya göre, otomobille hastanenin önüne gelen şüphelilerin, hastane acil girişi önünde yaptığı saldırıda, 1 hastane jandarması, 1 hastane polisi, 1 güvenlik görevlisi ve 2 hasta yakını yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırı sonrası çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Saldırı, saat 02.30 sıralarında Bahçelievler Devlet Hastanesi 'Acil' bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bir grup saldırgan, hastanenin acil girişi önüne otomobille gelip silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda, kurşunların hedefi olan 1 hastane polisi, 1 hastane jandarması, 1 güvenlik görevlisi ve 2 hasta yakını yaralandı. Olay sonrası saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine, çok sayıda polis özel harekat, asayiş şube ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık personeli tarafından hastane içerisine alınarak müdahale edildi.

Hastanede büyük korku yaşandı

Hasta ve sağlık personellerinin büyük korku yaşadığı saldırıda kurşunlar hastane camları, acil girişinde bekleyen ambulans ve park halindeki bir araca isabet etti. Hastane önünde büyük çaplı güvenlik önlemi alınırken, olay yeri inceleme ekipleri hastane içinde ve acil girişinde uzun süre incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, olayın faillerini ararken saldırının kime düzenlendiği ile ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan, polis ekiplerinin çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi. Emniyet, olayla ilgili soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçelievler Devlet Hastanesi 3-sayfa Olay Güvenlik Hastane 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

Atatürk'e dua etti! Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı

Atatürk'e dua etti! Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı

 İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş

İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş

 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarına katacağız

Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarına katacağız
Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
31 Ağustos Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Akşehir, Ilgın elektrik kesintisi 31 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Muratpaşa, Kumluca, Aksu elektrik kesintisi 31 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehitkamil, Araban, Yavuzeli elektrik kesintisi listesi 31 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Turgutlu, Alaşehir, Kırkağaç elektrik kesintisi 31 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Karabağlar, Bayraklı elektrik kesintisi 31 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Esenyurt, Şişli, Bağcılar elektrik kesintisi 31 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 31 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Rüyada askerde olduğunu görmek Rüyada yumurta toplamak ne anlama gelir? Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Alanya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title