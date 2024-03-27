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Yangın çıkan iş yerinde elleri arkadan bağlanmış ceset bulundu

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Bahçelievler'de bir iş yerinde çıkan yangının söndürülmesi feci bir olayı ortaya çıkardı. Yangını söndüren itfaiye ekipleri iş yerinde elleri arkadan bağlanmış bir erkek cesedi buldu. Durumun ortaya çıkmasıyla savcı ve olay yeri inceleme ekipleri iş yerine gelerek çalışmada bulundu.

YANGINI SÖNDÜREN İTFAİYE CANSIZ BEDEN BULDU

Kocasinan Merkez Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında bir hurda deposu olarak kullanılan iş yerinde yangın çıktı. Çevredekilerin durumu ihbar etmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İçeride inceleme yapan ekipler ancak bir kişinin cesedini fark etti.

ELLERİ ARKADAN BAĞLANMIŞ

Elleri arkadan bağlanmış bir erkeğe ait olan cesedin baş ve el kısımlarında kesikler olduğunu tespit etti. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçelievler Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Haberler

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