Sıra gecesinde halay çeken yaşlı adamın 5 dakika sonra kalbi durdu
Bahçelievler'de bir dernekte düzenlenen sıra gecesine katılan ve burada halay çeken 71 yaşındaki emekli öğretmen Ali Altınyüzük, dinlenmek için yerine oturduktan 5 dakika sonra fenalaştı. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı yaşlı adam kurtarılamadı. Altınyüzük'ün eğlendiği son anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- Emekli öğretmen Ali Altınyüzük (71), İstanbul Bahçelievler'deki bir dernek binasında düzenlenen sıra gecesinde halay çektikten sonra yerine oturduktan yaklaşık 5 dakika sonra kalbi durdu ve hayatını kaybetti.
- Ali Altınyüzük'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldıktan sonra Şanlıurfa'ya gönderildi.
- Ali Altınyüzük'ün sıra gecesinde oynadığı anlar ve geçen hafta Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ndeki bir düğünde halay çektiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul Bahçelievler'de yer alan dernek binasında sıra gecesi düzenlendi. Emekli öğretmen Ali Altınyüzük (71) de Şanlıurfalı hemşehrileriyle bir araya gelmek ve eğlenmek için sıra gecesine katıldı.
YERİNE OTURDUKTAN 5 DAKİKA SONRA KALBİ DURDU
Burada türkülere eşlik eden ve zaman zaman halay çeken Altınyüzük dinlenmek için yerine oturduktan yaklaşık 5 dakika sonra aniden fenalaştı. Arkadaşlarının sırt üstü yatırarak kalp masajı yaptığı emekli öğretmen için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin de müdahale ettiği Ali Altınyüzük hayatını kaybetti.
Altınyüzük'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'ya gönderildi.
SON ANLARI KAMERADA
Ali Altınyüzük'ün sıra gecesinde oynadığı anlar ve geçen hafta Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde bir yakınının düğününe giderek burada davetlilerle halay çektiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.