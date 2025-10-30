Haberler

Sıra gecesinde halay çeken yaşlı adamın 5 dakika sonra kalbi durdu

Güncelleme:
Bahçelievler'de bir dernekte düzenlenen sıra gecesine katılan ve burada halay çeken 71 yaşındaki emekli öğretmen Ali Altınyüzük, dinlenmek için yerine oturduktan 5 dakika sonra fenalaştı. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı yaşlı adam kurtarılamadı. Altınyüzük'ün eğlendiği son anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Bahçelievler'de yer alan dernek binasında sıra gecesi düzenlendi. Emekli öğretmen Ali Altınyüzük (71) de Şanlıurfalı hemşehrileriyle bir araya gelmek ve eğlenmek için sıra gecesine katıldı.

YERİNE OTURDUKTAN 5 DAKİKA SONRA KALBİ DURDU

Burada türkülere eşlik eden ve zaman zaman halay çeken Altınyüzük dinlenmek için yerine oturduktan yaklaşık 5 dakika sonra aniden fenalaştı. Arkadaşlarının sırt üstü yatırarak kalp masajı yaptığı emekli öğretmen için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin de müdahale ettiği Ali Altınyüzük hayatını kaybetti.

Altınyüzük'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'ya gönderildi.

SON ANLARI KAMERADA

Ali Altınyüzük'ün sıra gecesinde oynadığı anlar ve geçen hafta Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde bir yakınının düğününe giderek burada davetlilerle halay çektiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz
Serkan Aygun:

Ecelin nerede ne zaman geleceği belli değil Allah rahmet eylesin

