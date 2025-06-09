Bahçelievler'de Silahlı Çatışma Anları Kamerada

Bahçelievler'de Silahlı Çatışma Anları Kamerada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bahçelievler'de Silahlı Çatışma Anları Kamerada
Haber Videosu

İstanbul Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralandı ve panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bahçelievler'de silahlı çatışma kamerada

İSTANBUL - İstanbul Bahçelievler'de dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar sokak ortasında birbiriyle çatışırken, bir kişinin yaralandığı olayda silah sesleri ve yaşanan panik anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Şirinevler'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar sokak ortasında birbirlerine rastgele ateş açtı. Açılan ateşte bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Akşam saatlerinde yaşanan olayda sokaktaki silah sesleri ve yaşanan panik anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK UĞUR - 3.Sayfa
Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı

Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı
UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz

Galatasaraylı yıldız penaltı kaçırdı! Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Osimhen'in alternatifini buldu! Yine bir dünya yıldızı

Osimhen'in alternatifini buldular! Yeni bir dünya yıldızı daha
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Arda Turan milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor

Milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor
Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham'dan tarihe geçen transfer

Bellingham'ın kardeşinden tarihe geçen imza! Alman devine gitti
Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler

Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler
Kayserispor'da Jakirovic dönemi sona erdi

Süper Lig ekibi başarılı hocasıyla yollarını gece yarısında ayırdı
ABD'de gösteriler şiddetleniyor! Trump'tan 'şehri kurtarın' talimatı

ABD'de kaos tırmanıyor! Trump'tan "şehri kurtarın" talimatı
Gazze'ye yardım etmek için yola çıkan Brezilyalı aktivistten çağrı: Lütfen ayağa kalkın

İsrail'in tehdit ettiği gemideki Brezilyalı isimden tüm dünyaya çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.