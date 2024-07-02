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Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti! Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu

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İstanbul Bahçelievler'de bir şahıs, çimlere uzanıp parkta çocuğuyla oynayan kadına bakarak dakikalarca kendini tatmin etti. Mide bulandıran olayı fark eden mahalleli telefonla görüntüleri kaydettikten sonra şahsı yakalayıp tekme tokat dövdü.

Bahçelievler'de bir çocuk parkında meydana gelen olayda, bir kadın çocuğu parkta oynarken kendisi de bankta oturarak çocuğunu izledi. O sırada kadının arkasına geçen bir kişi yerde çimlere uzanarak mastürbasyon yapmaya başladı.

ÖNCE TELEFONLA KAYDETTİLER

Şüphelinin kadına bakarak mastürbasyon yaptığını gören mahalleli, önce telefonla şüpheliyi kaydetti. Parktaki kadının gitmesinin ardından mahalleli şüphelinin yanına gittiler. Ardından gençler tarafından tekme tokat darbedilen şüpheli koşarak olay yerinden ayrıldı. O anlar kameraya yansıdı.

KENDİSİNİ UYARAN GENÇLERE "KARIŞMAYIN" DEDİ

Şüpheliyi darbeden gençlerden Hasan Hüseyin, "Biz burada çalıştığımız iş yerinde temizlik yapıyorduk, kadın bankta otururken adam sapıkça hareketler yaptı. Bizde adamı o şekilde görünce dayanamadık çıktık, adamı dövdük kadında gitti. Adamı uyardık, 'Sen ne yapıyorsun' dedik, adamda bize, 'Karışmayın' dedi "diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Bahçelievler İstanbul Çocuk 3.Sayfa Haberler

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