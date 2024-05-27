Bahçelievler'de oyun salonuna silahlı saldırı: 1 ölü

İSTANBUL - Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde bir oyun salonuna uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Saldırıda dükkanın önünde oturan çalışan vurularak hayatını kaybetti. Saldırganın salonun önüne gelme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Nil Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan bir oyun salonunun önüne araçla gelen 2 kişi bilinmeyen bir nedenle uzun namlulu silah ile ateş açtı. Saldırıda dükkan önünde oturan Eyüp Kara dükkanın önünde otururken kurşun isabet etti. Çevredekilerin ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ardından ceset cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eyüp Kara'nın 3 gün önce oyun salonunda çalışmaya başladığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçanları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu kaçan 2 kişi Avcılar D100 kuzey yan yolda Avcılar İlçe Emniyet Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri yakalanarak gözaltına aldı.

Saldırganların oyun salonu önüne araçla gelme anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.