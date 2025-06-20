Bahçelievler'de Oto Tamirhanesinde Yangın: Çok Sayıda Araç Kül Oldu

Bahçelievler'de Oto Tamirhanesinde Yangın: Çok Sayıda Araç Kül Oldu
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Bahçelievler'deki oto sanayi sitesinde bir oto tamirhanesinde çıkan yangında, kısmi patlamalarla birlikte birçok araç kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, ancak maddi hasar büyük oldu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Bahçelievler'de oto sanayi sitesi içinde yer alan bir oto tamirhanesinde yangın çıktı. Patlamaların da olduğunu yangında çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, 00.30 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen sebeple başlayan yangın kısmi patlamalarla birlikte oto saniye içerisinde yer alan tamirhaneyi sardı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve elektrik ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın tamemen söndürüldü. Tamirhane içerinde bulunan yaklaşık 10 araç da alevlerin arasında kalarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye, tamirhane ile birlikte yanan araçlara da ayrıca müdahale etti.

Yoğun dumanın sanayi sitesini kapladığı yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda ve iş yerinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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