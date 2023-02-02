1 kişinin öldüğü İETT kazasında korkunç iddia: Şoförün uyuduğu söyleniyor

İstanbul Bahçelievler'de D-100 üzerinde ilerleyen İETT otobüsü, durakta bekleyen yolculara çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, gelen otobüsün durmayarak durağa girdiği ve minibüse çarparak durduğu görülüyor.

"KONTROLDEN ÇIKARAK DURAK ALANINA GİRDİ"

Öte yandan Twitter'dan açıklama yapan İETT, "Bahçelievler'de bir Özel Halk Otobüsü kontrolden çıkarak durak alanına girmiştir. İlk belirlemelere göre ne yazık ki bir vatandaşımız vefat etmiş, dört vatandaşımız yaralanmıştır. Olayla ilgili teknik ve idari incelemeler sürmekte olup Genel Müdürümüz de alana intikal etmektedir." dedi.