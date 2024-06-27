Bahçelievler'de çatısında çökme yaşanan bina havadan görüntülendi.

Zafer Mahallesi Güngören Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatısında kısmen çökme yaşandı. Olay yerine itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Tahliye edilen binada yapılan incelemeler devam ederken, çöken çatı dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL