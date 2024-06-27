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Bahçelievler'de çatısında çökme yaşanan bina havadan görüntülendi

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Zafer Mahallesi Güngören Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatısında kısmen çökme yaşandı. Olay yerine itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Tahliye edilen binada yapılan incelemeler devam ederken, çöken çatı dron ile havadan görüntülendi.

Bahçelievler'de çatısında çökme yaşanan bina havadan görüntülendi.

Zafer Mahallesi Güngören Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatısında kısmen çökme yaşandı. Olay yerine itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Tahliye edilen binada yapılan incelemeler devam ederken, çöken çatı dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zafer Mahallesi Bahçelievler İtfaiye Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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