Bahçelievler'de Boşaltılan Binanın Balkonu Depremde Yıkıldı
İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan bir binanın balkonu, Tekirdağ açıklarında meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. O anlar, vatandaşların panik içinde kaçıştığı görüntülerle kaydedildi.
Faciadan kılpayı: Bahçelievler'de boşaltılan binanın balkonu artçı depremde böyle yıkıldı
İSTANBUL - Bahçelievler'de kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binanın balkonu Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Balkonun yıkıldığı anlarda vatandaşların kaçıştığı görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa