Bahçelievler'de Boşaltılan Binanın Balkonu Depremde Yıkıldı

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İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan bir binanın balkonu, Tekirdağ açıklarında meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. O anlar, vatandaşların panik içinde kaçıştığı görüntülerle kaydedildi.

Faciadan kılpayı: Bahçelievler'de boşaltılan binanın balkonu artçı depremde böyle yıkıldı

İSTANBUL - Bahçelievler'de kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binanın balkonu Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Balkonun yıkıldığı anlarda vatandaşların kaçıştığı görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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