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Bahçelievler'de Annelerini ve Kız Kardeşini Öldüren Uğur Falay'ın Cenazeleri Batman'a Gönderildi

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Bahçelievler'de annesini ve kız kardeşini öldürdükten sonra, Beyoğlu Nusretiye Camii'nde silahla intihar eden Uğur Falay ile annesi ve kız kardeşinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Yenibosna'da kılınan cenaze namazının ardından cenazeler defnedilmek üzere Batman'a gönderilirken Uğur Falay'ın annesinden para istediği annesi parayı vermeyince olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Olay, dün sabah saatlerinde Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Gülnihal Sokak'ta ve Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi'nde bulunan Nusretiye Camisi'nde gerçekleşmişti. İddiaya göre 10 gün önce cezaevinden izinli olarak çıkan Uğur Falay (35) Bahçelievler'de bulunan evinde annesi Hüsna Falay'dan (59) para istemiş annesinin vermemesi üzerine ise tartışma yaşanmıştı. Tartışmanın ardından Uğur Falay, üzerinde bulunan silahla annesini ve kız kardeşi İrem Falay'ı (22) silahla vurmuştu. Uğur Falay daha sonra Beyoğlu'nda bulunan Nusretiye Camii'sine giderek caminin içerisinde kendi kafasına da silahla ateş etmişti. Olayın ardından otopsi için cenazeler Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Burada otopsi işlemleri biten cenazeler aile tarafından teslim alındı. Cenaze işlemlerinin ardından Bahçelievler Yenibosna Merkez Caminde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Uğur Falay, anne Hüsna Falay ve basketbol antrenörü olan İrem Falay'ın cenazeleri defnedilmek üzere memleketleri Batman'a gönderildi.

Cenaze namazına çok sayıda kişi katılırken üniversite son sınıfta okuyan ve özel bir okulda basketbol antrenörü olan 22 yaşındaki İrem Falay'ın öğrencileri gözyaşları içinde tabuta sarıldı. Yakınları, öğrencileri ve sevenleri gözyaşlarına hakim olamazken yakınları ağıt yakarak cenazeleri gönderdi. Falay'ın yankesicilik, uyuşturucu, kasten yaralama ve hırsızlık gibi 20 suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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