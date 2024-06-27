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Bahçelievler'de 4 katlı binadaki çökme anları kamerada: Panikle etrafa kaçıştılar

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İstanbul Bahçelievler'de bulunan 4 katlı bir binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın çökmesi esnasında çevrede bulunan vatandaşların panikle kaçıştığı görülüyor.

Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak içerisinde bulunan 4 katlı binada kısmen çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak binada arama çalışma başlattı. 4 katlı binanın çökme anı güvenlik kameralarına yansırken görüntülerde olayın yaşandığı anlarda çevrede bulunan vatandaşların panikle kaçıştığı görülüyor.

"GEREKLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI"

İstanbul Valiliği Bahçelievler'de kısmen çöken bina ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Saat 04.45 sıralarında Bahçelievler İlçesi Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan ve 1980 yılında yapıldığı tespit edilen 4 katlı binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Olay yerine çok sayıda Afad, itfaiye, 112 acil ve emniyet ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralanan ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

BİNA DAHA ÖNCE BOŞALTILMIŞ

Yan binada yaşayan bina sakini, "04.30 gibi gürültüler oldu, zile basanlar oldu. Sonra balkona çıktım ben. Yan binadan toprak dökülmeye başladı. O sırada çığlıklar artmaya başladı, kardeşlerimi uyandırdım. Tam aşağı inerken yan bina çökmeye başladı. Ortalık toz duman oldu. Zaten o binadan taş kopmaları olduğu için boşaltmışlar" dedi. Bir başka bina sakini ise, "Bağırma sesleri duydum. Ondan sonra dışarı çıktık. Kısa süre sonra bina yıkıldı" şeklinde konuştu.

DÜŞEN BETON YIĞINLARI GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Öte yandan bina yıkılmadan kısa süre önce çevredeki vatandaşlar, çatlaklar oluşan binayı cep telefonu ile görüntüledi. O sırada bazı çevre sakinleri ekipleri arayarak yardım istedi. Kısa süre sonra ise çöken binadan düşen beton yığınları görüntülere yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçelievler İstanbul İtfaiye AFAD Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

Malatyam44:

nerde bu İmamoğlu

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