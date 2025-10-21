Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Tekirdağ'da Gerçekleştirildi

Bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, madde bağımlılarının eğitilerek topluma kazandırılması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Soytürk, bağımlılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "İlimizde madde bağımlılığı başta olmak üzere gençlerimizi zehirleyen, insan sağlığını tehdit eden, toplum düzenini bozan her türlü bağımlılıkla kararlılıkla mücadele edeceğiz. Bağımlılık, toplumun tümünü etkileyen çok boyutlu bir sorundur. Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde bağımlılıkların önlenmesi için çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz" dedi.

Toplantıda, madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan ve planlanan çalışmalar değerlendirildi, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, Vali Soytürk'ün yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Çek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ali Güngör, ve Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu üyeleri katıldı. - TEKİRDAĞ