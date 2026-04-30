Bağdat'taki ABD büyükelçiliği yakınlarında İHA düşürüldü
Irak güvenlik kaynaklarına göre Bağdat'taki ABD büyükelçiliği yakınlarında insansız hava aracı (İHA) düşürüldü.
Irak güvenlik kaynakları, gece saatlerinde başkent Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğinin yakınlarında uçan insansız gözetleme dronu tespit edildiğini aktardı. ABD Büyükelçiliği ve Irak savunma sistemleri devreye girdiği, İHA'nın düşürüldüğü aktarıldı.
Irak'taki İran yanlısı silahlı gruplar, savaş sırasında İHA'larla sık sık ABD diplomatik tesislerini hedef alıyordu. - BAĞDAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı