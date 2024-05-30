Üye Girişi
Haberler

Bağdat'ta İngiliz Cambridge Enstitüsü ve Caterpillar şubesine saldırı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın başkenti Bağdat'taki İngiliz Cambridge Enstitüsü ile ABD'li şirket Caterpillar'ın şubesine kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırının maddi hasara yol açtığı ifade edilen açıklamada, bu eylemlerin Irak'ın itibarını zedelemeyi amaçladığı ve güvenlik güçlerinin toplumsal barışı tehdit eden herkesi adalete teslim edeceği vurgulandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki İngiliz Cambridge Enstitüsü ile ABD'li şirket Caterpillar'ın şubesine kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

Irak'taki yabancı kurum ve şirketler bir kez daha hedef alındı. Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'taki Cadiriye bölgesinde yer alan ABD'li inşaat ve madencilik ekipmanları üreticisi Caterpillar'ın şubesine yerel saatle 01.20'de ses bombası atıldığı belirtildi. Açıklamada, yaklaşık 10 dakika sonra ise Filistin bölgesinde yer alan Cambridge Enstitüsü'ne de ses bombası ile saldırı düzenlendiği kaydedildi. Saldırının maddi hasara yol açtığı ifade edilen açıklamada, bu eylemlerin Irak'ın itibarını zedelemeyi amaçladığı ve güvenlik güçlerinin toplumsal barışı tehdit eden herkesi adalete teslim edeceği vurgulandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 26 Mayıs'ta ABD'li fast food zincirlerinin şubelerine bombalı ve silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırılar maddi hasara yol açarken, Bağdat Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırganların yakalandığı duyurulmuştu. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Caterpillar Cambridge Bağdat Irak Güvenlik Uluslararası İlişkiler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi

Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi

 Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

 Sokak ortasında kadın cinayeti! Nişanlanan eski sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı

Sokak ortasında kadın cinayeti! Nişanlanan eski sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı

 Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler

Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title