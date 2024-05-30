Bağdat'ta İngiliz Cambridge Enstitüsü ve Caterpillar şubesine saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'taki İngiliz Cambridge Enstitüsü ile ABD'li şirket Caterpillar'ın şubesine kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

Irak'taki yabancı kurum ve şirketler bir kez daha hedef alındı. Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'taki Cadiriye bölgesinde yer alan ABD'li inşaat ve madencilik ekipmanları üreticisi Caterpillar'ın şubesine yerel saatle 01.20'de ses bombası atıldığı belirtildi. Açıklamada, yaklaşık 10 dakika sonra ise Filistin bölgesinde yer alan Cambridge Enstitüsü'ne de ses bombası ile saldırı düzenlendiği kaydedildi. Saldırının maddi hasara yol açtığı ifade edilen açıklamada, bu eylemlerin Irak'ın itibarını zedelemeyi amaçladığı ve güvenlik güçlerinin toplumsal barışı tehdit eden herkesi adalete teslim edeceği vurgulandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 26 Mayıs'ta ABD'li fast food zincirlerinin şubelerine bombalı ve silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırılar maddi hasara yol açarken, Bağdat Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırganların yakalandığı duyurulmuştu. - ERBİL