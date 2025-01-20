Üye Girişi
Haberler
Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma

2 saat önceki sözleri başını yaktı! İmamoğlu'na jet hızıyla soruşturma
Milli Eğitim Bakanlığı 'fahiş fiyat' talep eden özel okullara soruşturma başlattı

MEB düğmeye bastı! Fahiş fiyat talep eden okullar şimdi yandı
Özel'den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır

Özel'den iktidara seçim resti: Adayımız hazır, çık karşıma al cevabını
7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi

Oğlunu silahla vuran cani baba kendini eve kilitledi

Bağdat Caddesi'nde genç kızın ölümüne neden olan sürücü için vahim iddia

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağdat Caddesi'nde hızla seyreden bir aracın çarpmasıyla hayatını kaybeden 22 yaşındaki Gizem Demirci'nin ölümü ailesi ve yakınlarını gözyaşına boğdu. Aracın sürücüsünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösteren eniştesi Faruk Kandemir "Telefonla oynadığını düşünüyorum. Hatta EDS kayıtlarından bakılırsa daha önce o yol istikametinde telefon olduğu görünecektir" dedi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Bağdat Caddesi'nde 16 Ocak'ta saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazada, seyir halindeki çocuk doktoru M.K. (50), sabah işe gitmek için evden çıkan Gizem Demirci'ye (22) yolun karşısına geçtiği sırada çarptı. Ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Kazanın ardından gözaltına alınan M.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

AİLESİ VE YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hayatını kaybeden Gizem Demirci'nin cenazesi, dün Gülsuyu Mahallesi'ndeki Boğaziçi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede genç kızın ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

ENİŞTESİNDEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA: EDS KAYITLARINA BAKILSIN

Gizem Demirci'nin eniştesi Faruk Kandemir, "Gizem her zamanki gibi saat 07.00'de evden ayrıldı işine gitmek için. Daha öncesinde ablasıyla konuştuğunda o caddenin çok yoğun olduğu, araçların çok hızlı geldiğinden bahsetmişti. Görüntüler var kamera kayıtlarında. Soluna baktı, solunun boş olduğunu görünce yola çıktı, hızlı bir şekilde karşıdan karşıya geçmek istedi. Ama gelen araç kesinlikle çok hızlıydı. Zaten vuran arkadaş da hızını kabul ediyor, hızlı olduğunu kabul ediyor. Hiçbir şekilde Gizem'i görmedi. Ben yola baktığına da inanmıyorum. Telefonla oynadığını düşünüyorum. Hatta EDS kayıtlarından bakılırsa daha önce o yol istikametinde elinde telefon olduğu görünecektir" dedi.

"ŞAHSI 5 SAAT BİLE NEZARETTE TUTMADILAR"

Kandemir, "Bizim en çok zorumuza giden, biz hayat mücadelesi verirken şahsı 5 saat bile nezarette tutmadılar. Bu nasıl olabiliyor? 22 yaşında genç bir kız hayatını kaybediyor ve bu arkadaşı salıyorlar. Ben buna anlam veremiyorum. Hızlı olduğunu kabul ediyor. Görüntüler var, her şey var. Annesi, babası, ablaları herkes çok üzgün. Yeğeni olacak 2 ay sonra. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Ailesi olarak hızlı bir şekilde ceza almasını istiyoruz" diye konuştu.

Bağdat Caddesi'nde genç kızın ölümüne neden olan sürücü için vahim iddia
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
img

Yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay
img

Arda Turan'dan "Helal olsun sana" dedirtecek hareket
img

Şehir magandasından kaldırımda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı
500

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıGungor Gurbuz:

Allah rahmet eylesin rahmetli dört şeritli yolda basireti bağlanmış bir şekilde ilerliyor. şoför telefona da bakıyor olsa o yoldan öyle geçilmez neden serbest kaldığını anlamış olduk. ölene Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSuat Görgülü:

Bir can gitmiş hakim içeri atmak yerine dışardan yargılanmasına karar veriyor acılı aileye bu zulüm değilmi??

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıİDO BEY:

Bir defa bakıp soluna gidiyor dikkatsiz rahmetli

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

yahu ölümlü bir vaka ne demek adli kontrol şartı:(( aradığınızda yurt dışında bulursunuz örnekleri var. Böyle adaletin

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDavut :

Yağmurlu havada görüş çok azalıyor. Hele özellikle gece ise. Yavaş gitmeli

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Telefonla da oynasa suç kız dikkatli geçiyor hızlı geçen araç hatalı

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Öz:

Allah günahlarını affetsin fakat oradan o şekilde geçmemesi gerektiğini bilmesi gerekir. Burada sürücünün hiçbir kabahati yok. Hatta ölenin ailesi arabadaki zararı bile karşılıyor sanırım böyle durumlarda. Genede ateş düştüğü yeri yakıyor Allah sabır versin ailesine.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Adalet....

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli:

Bu Ülkede para her kapıyı açıyor. Haay.Kimm kaç Liiiraa ? SaawWw.Ciiii kaç lira bizde öğrenelim lazım olur ???

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Bey:

Bağdat caddesi üzerinde her 200-300 metrede ışıklar var,yaya geçidi var ecel çekmiş Allah rahmet eylesin,ailesine sabırlar diliyorum

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de yeni başkan Donald Trump'ın yıllık kazancı gündemde

ABD başkanının yıllık kazancı ve ayrıcalıkları saymakla bitmiyor
Emeklinin gözü bu haberde! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam

Emeklinin Beklediği haber! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam
Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!

Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!
Otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti

Görüntü İstanbul trafiğinde kaydedildi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.