"Erkek olan buraya gelsin" diyen Suriyeli, ortalığı birbirine katmıştı! Kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Haberler

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"Erkek olan buraya gelsin" diyen Suriyeli, ortalığı birbirine katmıştı! Kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bağcılar'da dükkanının önünde yol kenarına koyduğu sandalyede oturarak etrafa tehditler savuran, "Erkek olan gelsin" diyen Suriyeli esnaf Hamza Hammamı'nanın neden olduğu belirtilen kavgayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, tartışma sırasında bir kişinin aracından kağıda sarılı bir şekilde pala çıkarıp Hammamı'ya saldırmaya çalıştığı görüldü.

Bağcılar Çınar Mahallesi'nde geçtiğimiz salı günü saat 17.00 sıralarında geçen bir sürücü, dükkanının önündeki yolun kenarında oturan Suriye uyruklu esnaf Hamza Hammamı'nı trafiği engellediği gerekçesiyle uyardı.

Bunun üzerine sürücü ile Suriyeli esnaf arasında tartışma çıktı. Ardından başkalarının da olaya dahil olmasıyla sokakta ortalık birbirine girdi. Bu sırada Hamza Hammamı, dükkanından sandalyeyi tekrar çıkartıp oturarak "Erkek olan buraya gelsin" diye bağırıp etrafa tehditler savurdu.

'Erkek olan buraya gelsin' diyen Suriyeli, ortalığı birbirine katmıştı! Kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine savcılık, Hamza Hammamı hakkında 'Halk arasında kin ve düşmanlığa tahrike yol açacak şekilde etrafa hakarete ve tehdit içeren sözler sarf etmesi' nedeniyle soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Hammamı, adliyedeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere emniyete teslim edildi.

Kavgayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, tartışma sırasında bir kişinin aracından kağıda sarılı bir şekilde pala çıkarıp Hammamı'a saldırmaya çalıştığı görüldü. Çevredeki vatandaşların ara girmesiyle palalı saldırgan uzaklaştırılıyor.

'Erkek olan buraya gelsin' diyen Suriyeli, ortalığı birbirine katmıştı! Kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Suriyeli, Bağcılar, Suriye, Çınar, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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Yorumlar (6)

Orhan Demiral:

Peki yokmuymuş orda erkek.!! Biz gidek.. haddini bildirek.

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Hayri :

Rabia rabia sevaptır mazlumları korumak lazım muslumanlıkta komşuluk önemlidir komşun dara düşünce yardım edeceksin sabredin her şey duzelir 2 milyon daha gellse bidahi seçimlerde vekil çıkarır bunlar

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sales Goods:

Senin ülkene giren girmiş sen burada erkekli yapıyorsun. Madem erkeksin defol suriye ye bizde kurtulalım sizden

Cevap Yaz 4 65 Yayından Kaldır
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