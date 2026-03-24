İstanbul Valiliği: "Zehirlenme olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır"

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yangın tüpü dolumu yapılan bir iş yerinde gaz sızıntısı nedeniyle 6 sağlık çalışanıyla içeride bulunan 2 işçi zehirlendi. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "24.03.2026 Salı günü saat 15.00 sıralarında Bağcılar ilçesi Yenigün Mahallesi 655. Sokak'taki bulunan yangın söndürme tüpü dolum tesisinde zehirlenme olayı meydana gelmiştir. İhbarın ardından olay yerine gelen ve 6 kişiden oluşan sağlık ekibi, iş yerinde bilinci kapalı vaziyette bulunan 2 kişiye müdahale hazırlığı yaparken tesiste bulunan gazdan etkilenmiştir. Yenilenen ihbarın ardından bölgeye KRBN, UMKE, itfaiye, emniyet ve zabıta ekipleri sevk edilmiştir. İş yerinde bulunan 6'sı sağlık personeli ile 2'si ise iş yeri çalışanından oluşan 8 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olay sonrasında iş yeri mühürlenerek çevrede gerekli tedbirler alınırken olayla ilgili soruşturma da başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı