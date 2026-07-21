Bağcılar'da bir evde uyuşturucu madde bulunduran ve aranması bulunan 5 şüpheli tutuklandı

Bağcılar'da, polis ekiplerince bir adreste uyuşturucu madde bulundurulduğu ve çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, tespit edilen şüpheliler ve o kişilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde, geçtiğimiz günlerde bir adreste uyuşturucu madde bulundurulduğu ve çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şahısların saklandığının tespit edilmesi üzerine Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yürütülen çalışmalarda, operasyon düzenlenen adreste, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliler N.D. (25), V.T. (39) ile E.B. (28) isimli şahıslar gözaltına alındı.

5 şüpheli şahıs tutuklandı

Ekipler tarafından yürütülen çalışmaların devamında, şüphelilerin kendi aralarında yaptığı konuşmalar tespit edildi. Araştırmalarda, şahısların aynı binada farklı dairede oturan şahısların da haklarında kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheliler, S.K. (26), S.A. (26) ile R.Y. (22)'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 16 gram kokain, 13 gram uyuşturucu hammadde, 34 gram uyuşturucu sıvı hammadde, 5 parça halinde toplam bin 480 içimlik uyuşturucu hammadde emdirilmiş peçete, 1 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek ile 8 adet cep telefonu ele geçirildi. Her iki adreste de gözaltına alınan şüpheliler, N.D., V.T., E.B., S.K. ve S.A., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli R.Y. ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı