Bağcılar'da Polis Üniforması Giyen Şahıs Gözaltına Alındı

Bağcılar'da Polis Üniforması Giyen Şahıs Gözaltına Alındı
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Bağcılar'da polis üniforması giyerek dikkat çeken M.E. isimli şahıs, akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilerek serbest bırakıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Bağcılar'da polis üniforması giyerek dolaşan ve tuhaf hareketleri dikkat çeken şahıs, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen şahıs, dosyası adli makamlara ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı.

2 Haziran Pazartesi tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında " Bağcılar'da bir şahıs polis üniforması giyerek dolaştı" başlığı altında paylaşılan görüntülere yönelik olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince inceleme başlatılmıştı. Yapılan çalışmalarda görüntülerin Bağcılar ilçesi meydan bölgesinde kayda alındığı, polis üniforması giyen kişinin M.E. isimli şüpheli şahıs olduğu belirlendi. Şüpheli şahsın, Sancaktepe ilçesinde bulunan ikamet adresinde yakalanarak muhafaza altına alındığı açıklandı. Yapılan aramada, bir adet polis yazılı t-shirt, bir adet polis yazılı pantolon, bir adet jandarma kepi, bir adet jandarma yazılı gömlek, bir adet lacivert pantolon ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheli şahsın ailesi ile yapılan görüşmede ve sunulan doktor raporlarında M.E.'nin %50 engelli raporlu olduğu belirlendi. Konu ile ilgili olarak yakalanan şahsın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından dosyası adli makamlara ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldığı açıklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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