Bağcılar'da iş yeri kurşunlama: 2 şüpheli tutuklandı

Bağcılar'da bir iş yerini kurşunlayan saldırgan motosikletli suç ortağıyla kaçarak uzaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Bağcılar ilçesinde 15 Temmuz Mahallesi'nde 26 Temmuz tarihinde meydana geldi. Silahlı saldırgan, bir iş yerini kurşunladı. Ardından oradan kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Yapılan incelemelerde; Ö.Ç. (21) isimli şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra kaçarak uzaklaştığı, daha sonra motosikletle gelen şüpheli A.Ö. (21) isimli şahısla kaçtıkları belirlendi. İki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı