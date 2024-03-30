Bağcılar'da güvenlik görevlisi ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü

İSTANBUL - Bağcılar'da, özel güvenlik görevlisi adam, ayrılma aşamasında olan 43 yaşındaki sevgilisini öldürerek kaçtı. Polisin çalışmasının ardından şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağcılar Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, özel güvenlik görevlisi olan Cumali V.(45), sevgilisi Sibel Kavılı'nın evine geldi. Ayrılmak isteyen olan Sibel Kavıllı ile Cumali V, asından tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Cumali V, yanındaki silahlı Sibel Kavıllı'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu yere yığılan Kavıllı olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli Cumali V, ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Öğle saatlerinde kadından haber alamayan yakınları polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı açtıklarında kadının kanlar içinde yerde yattığını belirledi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın il dışına kaçtığını tespit etti.

Yapılan çalışmada şahıs Kocaeli'nde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.