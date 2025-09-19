Bağcılar'da eşinin abisi tarafından öldürülen Murat Akkuş davasında ilk duruşmada karar

İstanbul Bağcılar'da, aralarında kira nedeniyle husumeti bulunan eşinin abisi tarafından darp edilip, bıçaklanarak öldürülen Murat Akkuş'un davasında mahkeme ilk duruşmada kararını açıkladı. Heyet, sanık Celal Korkmaz'ı önce müebbet hapis cezasına ardından cezada haksız tahrik hükümleri uygulayarak 15 yıla indirilmesine hükmetti.

Bağcılar'da 13 Ekim 2024 tarihinde 2 çocuk babası Murat Akkuş'un (40) aralarında kira verme nedeniyle husumet bulunan eşinin abisi Celal Korkmaz (40) ile buluştuğu sırada Korkmaz tarafından darp edilip, sırtından bıçaklanarak ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması görüldü ve Celal Korkmaz ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Celal Korkmaz, Akkuş'un müşteki ailesi ile tarafların avukatları hazır bulundu.

"Bana omuz atardı, 'bana seni öldüreceğim' derdi"

Duruşmada savunma yapan sanık Korkmaz, "Murat benim eniştem, kardeşim Ceylan'ın eşi. Aynı binada, aile apartmanında oturuyoruz. Ben normalde kira ödemiyorum onlar ise kira ödüyordu. O apartmanda kira ödeyen tek kişi Murat'tı. Murat, 'Celal kira vermiyor biz niye veriyoruz?' demişti. Ben de tek başıma çalıştığım için ödeyemeyeceğimi söyledim. Zaten kira işine babam karar veriyordu. Bir keresinde Murat, kardeşime şiddet uyguladığı için kardeşim bize geldi. O dönem kardeşimi ve bizi arayıp bizi tehdit etti. Ben Murat'a, 'tedavi ol ailenin başında dur' dedim. Kardeşim en son gidişinde 'Murat size rahat vermez' diye geri döndü. Çok sık görüşmezdik. Kira nedeniyle bana omuz atardı, 'bana seni öldüreceğim' derdi. Ben bunu anneme söyledim kardeşimin de haberi vardır. Ben ailemle konuştum burada taşınacağımı söyledim" ifadelerini kullandı.

"Panikle bıçağı gelişi güzel salladım ama neresine denk geldi bilmiyorum"

Korkmaz, savunmasının devamında, "Olay günü evden çalışıyordum, Murat beni aradı, '15 dakikaya aşağıda ol ya seni ya kendimi öldüreceğim' dedi. Eşim, 'gitme sana zarar verir, ben onun elinde bıçak gördüm' dedi. Ben de tedirgin oldum bu nedenle bıçak aldım. Kapıya indiğimde tanımadığım biri geldi evin önüne. Murat'ı aradım, gelmiyor musun diye bana bir adres verdi, 'oraya gel' dedi. Dediği yere geldim beni ıssız bir ara sokak var oraya sokmak istedi. Parka götürttüm onu bir şey olursa orada, kamera var diye. Muratla konuşmaya çalıştım ama beni dinlemedi. 'Arabayı alıp geleceğim bekle beni' dedi. Arabasını yol üzerinde bırakıp geldi yanıma bu sırada hava kararmıştı. 'Arabaya gel' dedi o sırada arabanın içinde pembe bir bez içinde bıçak gördüm. Binmek istemedim, 'yürüyelim' dedim 'tamam' dedi. Bir banka geçtik kendisiyle konuşmaya başladık. Bana küfür edip yumruk attı, burnum kırıldı ve seni öldüreceğim dedi. Bıçağımı çıkarıp Murat'a yaklaşma dedim. O panikle bıçağı gelişi güzel salladım ama neresine denk geldi bilmiyorum o sırada beni dövdüğü için gözlerim kanlanmıştı ve göremiyordum. Gözümü açtığımda Murat bıçağın etkisiyle bir oraya bir buraya sallanıyordu" diye konuştu. Sanığın savunma yaptığı sırada duruşma salonunda bulunan müşteki aile, sinir krizi geçirdi. Beyanda bulunan müşteki avukatları, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Savuma yapan sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesini istedi.

Müebbet hapis talebi

Görülen ilk duruşmada, esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Celal Korkmaz'ı 'kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına ardından bu cezada haksız tahrik hükümleri uygulayarak 15 yıla indirilmesine hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Celal Korkmaz 'şüpheli' vefat eden Murat Akkuş ise 'maktul' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, maktul Murat Akkuş'u bıçaklayan şahsın, maktulün eşi Ceylan Akkuş'un abisi Celal Korkmaz olduğu, şüpheli ve maktulün, aynı aile apartmanında oturdukları, şüpheli Korkmaz'ın oturduğu daireye kira ödemediği, maktul Murat Akkuş'un da aile apartmanında oturmasına rağmen kira ödediği ve bu nedenle aralarında husumet olduğu anlatıldı.

Suç tarihinde, maktul ile şüphelinin telefonda kira meselesi yüzünden tartışma çıktığının belirtildiği iddianamede, Korkmaz ve Akkuş'un suç yerinde buluştukları, aralarında çıkan tartışmada birbirlerini darp ettikleri, şüpheli Celal Korkmaz'ın yanında getirdiği bıçakla Murat Akkuş'u sol arka bel kısmından bıçakladığı, olay sonrası şüphelinin ambulans çağırdığı, Akkuş'un kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi

Müebbet hapis cezası talebi

İddianamede, şüpheli Celal Korkmaz hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL