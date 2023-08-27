İstanbul'da boş arazideki 2 metrelik su kuyusunda erkek cesedi bulundu

İstanbul Bağcılar'da günlerdir mahalleyi saran koku yüzünden rahatsız olan vatandaşlar, kokunun geldiği yönde belirledikleri 2 metrelik kuyuda bir erkeğe ait cansız beden buldu. Durumun polise bildirilmesi sonrasında kuyudan çıkartılan ve çürüdüğü tespit edilen cansız beden Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bağcılar'da boş arsada bulunan su kuyusunda erkek cesedi bulundu. Olay, uzun süredir boş araziden gelen kokudan şüphelenen mahalle sakinlerinin, kokunun geldiği yerdeki kuyuyu kontrol etmeleri üzerine ortaya çıktı.

KOKU GÜNLERDİR DEVAM EDİYORDU

Olay, saat 01.00 sıralarında Fatih Mahallesi 1745 Sokak'ta bulunan 4 ay önce yıkılmış bir binanın arsasında meydana geldi. Günlerdir mahalleyi saran koku yüzünden rahatsız olan mahalledeki gençler, kokunun geldiği yönde belirledikleri 2 metrelik kuyuyu kontrol etti. Kuyuda cesedi fark eden mahalle sakinleri durumu polise haber verdi.

CESET ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, kuyuda çalışma yaptı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede erkeğe ait olduğu ve çürüdüğü tespit edilen ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.