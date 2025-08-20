Bağcılar'da Bıçaklama Olayı: Kadın Ağır Yaralandı, Şüpheli Linç Edildi

Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde E.Y. isimli bir erkek, Z.S. isimli kadını sokak ortasında bıçakladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, şüpheliyi linç etti. Kadın hastaneye kaldırılırken, E.Y. polis tarafından olay yerinden güçlükle çıkarıldı.

Bağcılar ilçesi Güneşli Mahallesi'nde bugün Z.S. isimli kadın E.Y. isimli bir şahıs tarafından bıçaklandı. Olayı gören vatandaşlar ise E.Y.'yi linç etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı kadını hastaneye kaldırdı. Şüpheli ise polis tarafından olay yerinden güçlükle çıkarıldı.

Yapılan araştırmalarda, E.Y.'nin kadınla gönül ilişkisi olduğu, beraber çalıştıkları iş yerinde aralarında çıkan tartışma neticesinde şüpheli şahsın işten çıkarıldığı, bu sebeple olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Şüpheliyi dövenler içinde bulunan Efe Can Erçelik, "Evde film izliyorduk. Gürültü duyunca aşağı indik. Kadın burada yerde yatıyordu. Biz de kadının o halini görünce dayanamadık dövdük adamı. Birçok arkadaşımız da gerekeni yaptı. Kadının durumu kötüydü yerler kan içindeydi. Durumu çok kötüydü, öyle görünce gözüm döndü. Benim de bacım var, ya annem olsaydı dedim. Sonuçta bizim de bir ailemiz var. Kendi yerime koydum o kadını" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
