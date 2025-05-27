Bağcılar'da 3 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı

Bağcılar'da 3 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı
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İstanbul Bağcılar'da karşıya geçmeye çalışan 3 yaşındaki bir çocuğa otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yaralı çocuk, çarpan sürücünün otomobiliyle hastaneye götürüldü ve hayati tehlikeyi atlattı.

Bağcılar'da sokakta karşıya geçen çocuğun otomobil altında kaldığı anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Bağcılar'da sokakta karşıya geçmeye çalışan 3 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Kaza sonrası yaralı çocuk, çarpan sürücünün otomobili ile hastaneye götürüldü. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 16 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde İstanbul Bağcılar 100. Yıl Mahallesi 2233. sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, dönüş yaptıktan sonra sokakta ilerleyen 34 FN 7750 plakalı otomobil sürücüsü, babası ile sokakta karşı kaldırıma geçmeye çalışan 3 yaşındaki Emir P. K'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin altında kalan çocuk çevredekilerin yardımıyla çıkartıldı. Yaralı çocuk, ona çarpan sürücünün otomobili ile hastaneye götürüldü. Hayati tehlikeyi atlatan çocuğun tedavisi ise sürüyor.

Baba Salih Keser'in sürücüden şikayetçi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, karşıya geçen çocuk o sırada otomobilin altında kaldığı görülüyor.

Konu ile ilgili konuşan baba Salih Keser, "Çocuğuma araba çarptı. Çarpan kişi kaçacaktı. Mağazadan bir kişi bağırarak şoförü durdurdu. Çocuğumu adamın arabasıyla bindirerek hastaneye götürdük. Yardımcı oldu ama ondan sonrası yok. Hem maddi hem manevi davacıyım. Sürecimiz devam ediyor. Biz mağdur olduk. Çocuğumuzun tedavisi devam ediyor. Akciğer ve dalakta yırtık vardı. Pazartesi günü çocuğu yine hastaneye götüreceğiz. Buradan araba gelirken çocuk karşıya geçerken o da küçük olduğu için görmüyor. İnsanlara 'Kediye vurdum, kaldırıma vurdum' diyor. Şahıstan şikayetçi olduk. İnsan meyve alır ve gelir 'Geçmiş olsun' der" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT YILDIRIM - 3.Sayfa
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