Bafra'da Sağlıkçılar Trileçe Tatlısından Zehirlendi: Sendikalardan Ortak Tepki

Samsun'un Bafra ilçesinde, Bafra Devlet Hastanesi ile Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde çok sayıda sağlık çalışanının trileçe tatlısından zehirlenmesinin ardından sendikalar ortak basın açıklaması yaptı.

Bafra Devlet Hastanesi önünde toplanan sağlıkçılar adına konuşan Öz Sağlık-İş Sendikası Samsun Şube Başkan Yardımcısı Adnan Günal, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu belirterek, gıda zehirlenmesinin tüm yönleriyle araştırılmasını, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını ve benzer olayların yaşanmaması için kalıcı önlemler alınmasını istedi.

Sendikalar ayrıca, yemek hizmetlerinin daha sık denetlenmesi, çalışanların güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması ve yemek hizmetine güven duymayan personele yemek ücretinin nakdi olarak ödenmesi yönündeki taleplerini ifade etti.

Sağlık-Sen ile Öz Sağlık-İş Sendikaları, sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı