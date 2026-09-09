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Bafra’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 27 yaşındaki şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 27 yaşındaki şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerin Alparslan Mahallesi'nde E.B.K'nın (27) üzerinde ve ikametinde yaptığı aramada, 137 adet sentetik ecza ile 24,85 gram pregabalin etken maddesi içeren sentetik ecza tozu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, Narkotik Grup Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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