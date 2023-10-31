Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı
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Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Taşköprü Mahallesi'nde bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda 500 gram esrar, 2 adet kenevir bitkisi ve 21 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı.
Operasyonda, Taşköprü Mahallesi'nde İ.U.'ya (31) ait ikamette yapılan aramalarda, 500 gram esrar maddesi, 2 adet kenevir bitkisi ile 21 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Şüpheli İ.U, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa