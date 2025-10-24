Bafra'da Trafik Kazası: 2 Çocuk Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu üzerinde AVM önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Mustafa Hanefi Ş. (29) idaresindeki 06 AJ 9607 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen ve şerit değiştirerek sol şeride geçen B.C. (14) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı.

Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü B.C. ile yanında bulunan bir çocuk yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralılardan B.C.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN