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Bafra'da kayıp kadın, baraj gölünde otomobil içinde ölü bulundu

Bafra'da kayıp kadın, baraj gölünde otomobil içinde ölü bulundu
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Samsun'un Bafra ilçesinde üç gündür kayıp olan 40 yaşındaki Esma Yöro Türker, Derbent Baraj Gölü'nde suya gömülü aracının içinde ölü olarak bulundu. Jandarma ve su altı ekipleri tarafından çıkarılan cenaze otopsiye gönderildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde üç gündür kayıp olarak aranan 40 yaşındaki kadın, Derbent Baraj Gölü'nde suya gömülü otomobilinin içinde ölü halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 3 gündür kendisinden haber alınamayan Esma Yöro Türker'in(40) kullandığı otomobil, Derbent Baraj Gölü kapaklar mevkisinde bulundu. Sabah saatlerinde bölgede bulunan vatandaşların su içerisindeki aracı fark ederek durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve su altı arama ekipleri sevk edildi. Jandarma arama kurtarma (JAK) ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda otomobile ulaşıldı.

Yapılan incelemelerde araç içerisinde bulunan Esma Yöro Türker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cenazesi ekipler tarafından sudan çıkarılarak otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Esma Yöro Türker'in 2 çocuk annesi olduğu ve Bafra Tapu Müdürlüğü'nde çalıştığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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