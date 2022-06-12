Bafra'da geniş çaplı huzur uygulaması yapıldı - Haberler

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Bafra'da geniş çaplı huzur uygulaması yapıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bafra'da geniş çaplı huzur uygulaması yapıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde huzur ve güven ortamının devamı için polis ekiplerince geniş kapsamlı asayiş uygulaması yapıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde huzur ve güven ortamının devamı için polis ekiplerince geniş kapsamlı asayiş uygulaması yapıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yağmur altında yaptığı uygulamada her yer didik didik arandı. Narkotik madde ticareti ve kullanımının yoğun olabileceği değerlendirilen riskli bölgelerdeki umuma açık yerlerde, mahalle, sokak, park ve metruk binalarda şüpheli görülen şahıslar üzerinde eş zamanlı ve geniş kapsamlı olarak yapılan uygulamada, toplam bin 354 şahıs, 26 umuma açık eğlence yeri, 312 araç, 23 park ve bahçe, 12 metruk bina kontrol edildi. 2 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet tabanca fişeği, 3 adet amaç dışı bıçak, 2 paket halinde 1,76 gram metamfetamin maddesi, 2,20 gram esrar maddesi, 1 adet esrar öğütücü,3 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 adet kumar oynatma makinası ele geçirilerken, 3 işyerine idari yaptırım tutanağı düzenlendi. Trafik kuralına uymayan sürücülere de 9 bin 23 TL para cezası kesildi. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve Kaymakam Cevdet Ertürkmen, yapılan uygulama hakkında bilgi aldı.

Şehrin huzur ve güven ortamının devamı için uygulamaların devam edeceği belirtildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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