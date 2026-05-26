Haberler

Kuryeye çarpan emekli polis tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde 2.94 promil alkollü emekli polis memurunun kullandığı hafif ticari araç, sipariş teslimi yapan motosikletli kurye Murat Önder'e çarptı. Ağır yaralanan Önder hastanede hayatını kaybederken, sürücü tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde kuryeye çarparak ölümüne yol açan sürücü tutuklandı.

Kaza, dün Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun istikametine seyir halinde olan İ.D. yönetimindeki 16 BFM 153 plakalı hafif ticari araç, sipariş teslimi yaptıktan sonra yol kenarında bulunan kurye Murat Önder (42) idaresindeki 55 JU 140 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, kaldırım üzerindeki trafik levhası direğine çarparak durabildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Murat Önder'e ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, hayati tehlikesi nedeniyle daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Murat Önder, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan hafif ticari aracın plakasını tespit eden trafik ekipleri, sürücüyü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan emekli polis memuru İ.D.'nin yapılan kontrolde 2.94 promil alkollü olduğu belirlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edilen İ.D., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'nin saldırılarıyla ilgili İran'dan açıklama: Ateşkesi bariz şekilde ihlal ettiler

Peş peşe saldırıların ardından savaş başlatacak tehdit geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış! Eline sandalye alıp koşan bile var

Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince çıldırmış
Fenerbahçe ile anılan Rafael Leao'dan Milan'a veda gibi açıklama

Fenerbahçelileri heyecana soktu!
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti

Özel'in mitinginde görüntülenen seçim otobüsünün sahibi şaşırttı
CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor

Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP'de ilk büyük toplantı! Sayı belli oldu
60 yıllık üst geçit yıkım çalışması sırasında çöktü: 3 ölü

60 yıllık üst geçit yıkım çalışması sırasında çöktü: 3 ölü
''Türkiye'nin en büyük projelerinden biri'' diyerek duyurdu! Aziz Yıldırım'dan 1 milyar liralık hamle

''Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olacak'' diyerek duyurdu
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı

Kılıçdaroğlu ile bayramlaşacaklar mı? DEM Parti kararını duyurdu