Almanya'da Friedrich Merz, ikinci tur oylamada başbakan seçildi

Almanya'da belirsizlik son buldu! İşte ülkenin yeni başbakanı
SGK yıpranma paylarına kısıtlama getirdi! Yüzlerce mesleğin emeklilik süresi uzuyor

Yıpranma paylarına kısıtlama! İşte emeklilik süresi uzayan meslekler
Öğretmen atamalarında yeni dönemin ayrıntıları! 2 ayrı sınav, 14 ay eğitim

Öğretmen atamalarında bir dönemin sonu! İşte yeni sistemin detayları
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi

Babasıyla Tartıştı, Sopa ile Darp Etti: Şahıs Tutuklandı

Babasıyla Tartıştı, Sopa ile Darp Etti: Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da bir şahıs, babasıyla girdiği tartışma sonrası sopa ile saldırarak ağır yaraladı. Gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Babasını sopa ile darp eden şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da bir şahıs, sopa ile saldırdığı babasını hastanelik etti. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Canik ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki bir çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. (28), babası M.Ö.'ye ait iş yerine giderek burada babasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö., eline aldığı sopa ile babasına saldırarak darp etti. Ağır yaralanan baba, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan E.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından ifadesi alınan E.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası Başkanı Karahan'a Meclis'te dövizli protesto

Meclis'e giden Merkez Bankası Başkanı böyle karşılandı
Restorantan sendeleyerek çıkarken kameralara yakalandı, çarşaf altında arabaya bindirildi

Kameralara yakalanınca çarşaf altında arabaya bindirildi
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.