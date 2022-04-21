Babasını bıçakla öldüren 16 yaşındaki kıza 10 yıl hapis cezası verildi

3 Ağustos 2021'de Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde C.A.C. ile eşi E.C. arasında yaşanan tartışma sonrası çiftin 16 yaşındaki kızları C.C, gece ayrı odada uyuyan babasını bıçakla öldürmüştü. 4. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı oturumda görülen karar duruşmasına, sanık C.C. (16) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Aile üyeleri ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, önceki mütalaasını yineleyen savcı, sanığın "üst soydan akrabayı öldürmek" suçundan cezalandırılmasını istedi.

10 YIL HAPİS CEZASI VERDİLER

Mahkeme heyeti, sanık C.C'ye "üst soydan akrabayı öldürmek" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Kayseri'de babasını bıçakla öldüren 16 yaşındaki kız, "üst soydan akrabayı öldürmek" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"BABAMDAN HİÇ SEVGİ GÖRMEZDİM" DEMİŞTİ

C.C., iddianamedeki ifadesinde, "Annem ve babamın arası uzun zamandan beri iyi değildi. Babam, annemi aldatıyordu. Boşanma aşamasındaydılar. Babamdan hiç sevgi göremezdim. Sosyal medyadan yaptığım bir konuşmayı gördü, yanlış anladı. Tartıştık, kavga ettik, sonra aradan birkaç ay zaman geçti. Elime 2 bıçak aldım. Babam uyurken yanına gittim. Duymasını istediğim bazı sözler söyledim. Uyanmadı. Başında bir süre bekledim ardından odaya gidip bir süre ailemi düşündüm, ardından da babamı öldürmeye karar verdim. Babamı bıçaklamaya başladım. Yorganla bana engel olmaya çalıştı. Annem de sesi duyarak beni babamın üzerinden almaya çalıştı. Babamın boğazını sıkmaya başladım. Gözleri oynuyordu. Hareket etmiyordu. Odama giderken, babam ölmemişti. Annem, polise haber verdi. Polisler gelene kadar da odamda bekledim" demişti.