Babanın kızını tüfekle vurduğu an!

Osmaniye Yunus Emre Mahallesi Osmaniye Şehirlerarası otobüs terminaline elinde tüfekle gelen baba, kızı N.K.'ye ateş etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Ayağından yaralanan N.K., Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte olay yerinden kareler;