Babanın görüntüleri ekipleri harekete geçirdi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde psikolojik rahatsızlığı nedeniyle Alzheimer hastası kaynanası ve kendi çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilen baba tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Demokrasi Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu 40 yaşındaki Mahmud Muhammed, geçen yıl eşini kaybetti. Alzheimer hastası kaynanası ve 2 çocuğuyla yaşayan şahısta psikolojik sıkıntılar baş gösterdi. İddiaya göre, zaman zaman kontrolsüz davranışlar sergileyen baba, kayınvalidesi ve 2 çocuğuna fiziksel şiddet uygulamaya başladı.

Eve giden polis acı tabloyla karşılaştı

Durumu öğrenen ilçedeki bir polis memuru, kişisel olarak aileye yardım etmek istedi. Eve giden polis, gördüğü manzaraya inanmadı. Ailenin acil ihtiyaçlarını karşılayan polis memuru, durumu kaymakamlık ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler harekete geçti

Haber verilmesi üzerine eve giden kaymakamlık ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, şahsı ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan şahıs, psikolojik tedavi için Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisi'ne sevk edildi.

Vali talimat verdi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın devreye girerek ailenin her türlü ihtiyacının karşılanması talimatı verdiği belirtildi. Bunun üzerine Suruç Kaymakamlığı, ailenin ihtiyaçlarını belirlemek için çalışma başlattı.

Çocuklar halalarına teslim edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü evde gerekli incelemeyi yaptıktan sonra çocukları koruma altına aldı. Halalarına teslim edilen çocukların her türlü ihtiyacının karşılandığı ve psikolojik desteğe ihtiyaçları olup olmadığının araştırıldığı belirtildi. Alzheimer hastası olan kadına da sahip çıkan devlet, uygun bir yerde yaşamını sürdürmesi için harekete geçti. - ŞANLIURFA